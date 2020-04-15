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متحدث أمن الدولة: وفاة أحد المطلوبين بتبوك بعد تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن

متحدث أمن الدولة: وفاة أحد المطلوبين بتبوك بعد تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه في صباح يوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ، وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه، ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة، وبتفتيش الموقع ضبط بداخله الآتي:
1 – رشاش.
2 – مسدس.
3 – بندقية.
4 ـ ساكتون هوائية.
5 – عدد ( 33 ) طلقة رشاش حية.
6 – عدد ( 12 ) طلقة بندقية حية.
7 – صندوق بداخله عدد ( 13 ) زجاجة حارقة.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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