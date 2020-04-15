الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بيان من «النيابة العامة» بشأن لاعبين خرقا «منع التجول» وسخرا من رجال الأمن

بيان من «النيابة العامة» بشأن لاعبين خرقا «منع التجول» وسخرا من رجال الأمن
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها لإجراءات التحقيق مع لاعبين ظهرا بمقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام لاعب منتمي لأحد الأندية الرياضية بمحافظة جدة بالتباهي بخرق أمر منع التجول، وعبوره ثلاث نقاط أمنية دون تحرير مخالفة تجاهه بزعم الشهرة الرياضية، إلا أنه في النقطة الأمنية الرابعة حرر رجل الأمن بحقه وحق من معه مخالفة لعدم الامتثال لأمر منع التجول، وسخريتهما من رجل الأمن محرر المخالفة، وإثارة ما من شأنه إذكاء التعصب الرياضي، وما زالت القضية تحت الإجراء تمهيداً لاستكمال الإجراءات الجزائية تجاههما.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.

مواد ذات صلة

«الاتصالات» تكشف نسبة استهلاك البيانات على شبكات الإنترنت خلال الشهر الماضي

«الاتصالات» تكشف نسبة استهلاك البيانات على شبكات الإنترنت خلال الشهر الماضي

التزام تام بمنع التجول.. خلو شوارع وأحياء مكة من المارة والسيارات (فيديو)

التزام تام بمنع التجول.. خلو شوارع وأحياء مكة من المارة والسيارات (فيديو)

شرب خمر وإطلاق نار وتفحيط وخطف وسلب.. الأمن العام يضبط مجموعة مخالفين

شرب خمر وإطلاق نار وتفحيط وخطف وسلب.. الأمن العام يضبط مجموعة مخالفين

رسالة مهمة للعاملين في تطبيقات التوصيل خلال «منع التجول» (فيديو)

رسالة مهمة للعاملين في تطبيقات التوصيل خلال «منع التجول» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>