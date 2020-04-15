متخصص يوضح حقيقة عودة الأسواق إلى طبيعتها في رمضان المقبل

تواصل- فريق التحرير:

توقع المختص في شؤون التسويق الدكتور محمد حطحوط، أن تستمر أزمة وباء كورونا في المملكة لما بعد شهر رمضان، مستبعداً ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي بأن الأمور ستعود إلى طبيعتها خلال الشهر الكريم وفتح الأسواق والأعمال من جديد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “معالي المواطن” على قناة «MBC» أنه كان لازماً عليه توجيه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحقيقة الأمر لذا قام بنشر مجموعة من التغريدات على حسابه الشخصي لتوضيح لهم الموقف بمجمله.

وأشار إلى أنه يجب التفرقة بين قضيتين وهما متى سينتهى الحظر ومتى سينتهى فيروس كورونا، وهما أمران يختلفان عن بعضهما البعض.

وأكد أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالى شدد على أن الأزمة ستستمر لعدة أشهر .