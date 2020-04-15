«الزعاق» يتوقع هطول أمطار صيفية على 8 مناطق خلال اليومين المقبلين

تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة تعيش هذه الأيام في حيز الأمطار الصيفية وأميزها التي تحدث في شهر أبريل.

وقال إن السحب التي تحمل هذه الأمطار تنشأ شمالاً وجنوباً، وأبرز المناطق التي ستتأثر بها هي الرياض والقصيم والحدود الشمالية، إضافة إلى تبوك والجوف وحائل ونجران وعسير، وقد تمتد إلى محافظة الأحساء، مبيناً أننا سنعيش حالة مطرية مميزة في اليومين المقبلين.

وأضاف الزعاق أن الأمطار التي تهطل في شهر إبريل تتميز بأنها تحتوي على مراويح نهارية وسرايات ليلية، وتكون عامة والعمومية من صفات الأمطار الشتوية وهي تأخذ هذه الصفة، وهي عادة ما تكون غزيرة.