الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نتائج مُشجعة.. فريق بحثي بجامعة الملك سعود يدرس تأثير المكملات الغذائية على كورونا

نتائج مُشجعة.. فريق بحثي بجامعة الملك سعود يدرس تأثير المكملات الغذائية على كورونا
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العجمي، عن نتائج إيجابية بشأن التوصل إلى مكونات طبيعية ومكملات غذائية بإمكانها وقف تكاثر فيروس كورونا في جسم المصاب.

وقال ” العجمي”  إن النتائج الأولية للدراسة التي قام بها فريق بحثي بالجامعة مفرحة جداً، والتي تعمل على دراسة تأثير الآلاف من مكونات المنتجات الطبيعية والأدوية والمضافات والمكملات الغذائية على البروتينات الضرورية لتكاثر فيروس كورونا.

وأكد الدكتور العجمي، أن الدراسات النظرية الأولية تشير إلى وجود مركبات طبيعية ذات تأثيرات قوية في تثبيت تكاثر الفيروس ويتحدد مدى فعالية هذه المركبات عملياً على نتائج التجارب التأكيدية وحركية هذه المركبات داخل الجسم الحي.

مواد ذات صلة

هل ستتأثر معدلات البطالة في المملكة بأزمة كورونا؟.. مسؤول بـ«غرفة الرياض» يوضح

هل ستتأثر معدلات البطالة في المملكة بأزمة كورونا؟.. مسؤول بـ«غرفة الرياض» يوضح

متخصص يوضح حقيقة عودة الأسواق إلى طبيعتها في رمضان المقبل

متخصص يوضح حقيقة عودة الأسواق إلى طبيعتها في رمضان المقبل

تعرّف على آخر إحصائية لأعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم

تعرّف على آخر إحصائية لأعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم

الشيخ المطلق: اتباع تعليمات الوقاية من كورونا واجب شرعي.. تجنبوا التجمعات (فيديو )

الشيخ المطلق: اتباع تعليمات الوقاية من كورونا واجب شرعي.. تجنبوا التجمعات (فيديو )

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>