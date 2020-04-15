نتائج مُشجعة.. فريق بحثي بجامعة الملك سعود يدرس تأثير المكملات الغذائية على كورونا

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كشف رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العجمي، عن نتائج إيجابية بشأن التوصل إلى مكونات طبيعية ومكملات غذائية بإمكانها وقف تكاثر فيروس كورونا في جسم المصاب.

وقال ” العجمي” إن النتائج الأولية للدراسة التي قام بها فريق بحثي بالجامعة مفرحة جداً، والتي تعمل على دراسة تأثير الآلاف من مكونات المنتجات الطبيعية والأدوية والمضافات والمكملات الغذائية على البروتينات الضرورية لتكاثر فيروس كورونا.

وأكد الدكتور العجمي، أن الدراسات النظرية الأولية تشير إلى وجود مركبات طبيعية ذات تأثيرات قوية في تثبيت تكاثر الفيروس ويتحدد مدى فعالية هذه المركبات عملياً على نتائج التجارب التأكيدية وحركية هذه المركبات داخل الجسم الحي.