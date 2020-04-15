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بعد مطاردة أمنية.. القبض على 3 أشخاص لتجاوزهم نقاط منع التجول بـ«شرائع مكة»

بعد مطاردة أمنية.. القبض على 3 أشخاص لتجاوزهم نقاط منع التجول بـ«شرائع مكة»
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تواصل- فريق التحرير:

ألقى رجال الأمن بمركز شرطة الشرائع بالعاصمة المقدسة القبض على 3 أشخاص كانوا يستقلون مركبة من نوع جيب لاند كروزر، لتجاوزهم نقاط منع التجوُّل، والسير بسرعة عالية، مما أسفر عن اصطدامهم بحاجز خرساني بالقرب من كوبري شرائع النخل، بعد مطاردة أمنية.

وذكرت مصادر أن سائق المركبة ، وبرفقته راكبان، اخترقوا نقاط المنع، مما دفع  الجهات الأمنية لإطلاق نداءات التوقف إلا أنهم لم يستجيبوا، وكانوا يسيرون بسرعة عالية ابتداء من حي العوالي، ثم سلكوا طريق عرفات شمالاً باتجاه طريق مكة – السيل، فتم التعميم على المركبة.

وأوضحت المصادر أنه  بعد متابعة الجهات الأمنية، وتضييق الخناق عليهم، اصطدموا بحاجز خرساني باتجاه كوبري شرائع النخل، وضبطتهم الجهات الأمنية، ونقلهم الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبة، وتحرير محضر بالواقعة، وتسليم ملف الحادثة إلى مركز شرطة الشرائع لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

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