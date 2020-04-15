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توقعات الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة على ١٠ مناطق

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة على ١٠ مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية والحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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