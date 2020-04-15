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الشيخ المطلق: اتباع تعليمات الوقاية من كورونا واجب شرعي.. تجنبوا التجمعات (فيديو )

الشيخ المطلق: اتباع تعليمات الوقاية من كورونا واجب شرعي.. تجنبوا التجمعات (فيديو )
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أن اتباع التوجيهات والتعليمات التي وجهت بها وزارة الصحة لتجنب فيروس كورونا، واجب شرعي، مضيفا أن المصافحة هذه الأيام في ظل تفشي وباء كورونا لا تجوز.

وقال الشيخ المطلق، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر”، إن اتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة أمر يثاب عليه الإنسان وهو عبادة نتقرب بها إلى الله، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالبعد عن التجمعات والبقاء في البيوت هذه الأيام كي لا ينتقل الوباء بين الناس.

وأضاف أن الناس إذا اجتمعوا تصافحوا، والمصافحة أعظم ما ينقل المرض، ولا يجوز للمسلم أن يضر نفسه، فالله تعالى يقول: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”.

 

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