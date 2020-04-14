«الشؤون البلدية» تعلن تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع سكن العمالة.. وتوجه طلبًا للقطاع الخاص (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أوضاع سكن العمالة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل “الشؤون البلدية” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن “اللجنة مكونة من ٨ جهات، تجتمع بشكل يومي، واتخذت بشكل عاجل إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف وكيل “الشؤون البلدية”: أطلقت اللجنة بوابة إلكترونية لبناء قاعدة بيانات لتوفير العقارات التي تصلح للسكن كبديل للعمالة وتوزيعهم.

وأشار إلى أنه “يوجد لدينا الآن أكثر من 1000 عقار، يتسع إلى 250 ألف ساكن، بعدد 60 ألف غرفة”، مبينًا أنه “تم تحديث لائحة اشتراطات سكن العمالة، بالتعاون مع وقاية”.

وأكد وكيل “الشؤون البلدية”، أنه “جاري العمل على حملة تواصل مع الوافدين بعدة لغات، تشرح الإجراءات الوقائية في كيفية الحد من انتشار الفيروس، وتم تحديث لائحة اشتراطات سكن العمالة، بالتعاون مع وقاية”.

وطالب المسؤول “جميع منشآت القطاع الخاص التي تملك سكنًا للعمال، الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في لائحة الاشتراطات، بتحسين أوضاع السكن بشكل عاجل”.

وختم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنويه إلى أنه “تم تفعيل رقم 940 لأخذ مساهمات المواطنين، واستقبال البلاغات حول إسكان العمال”.