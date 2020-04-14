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هل يشمل قرار تمديد الإقامة 3 أشهر العمالة المنزلية؟.. «الجوازات» توضح

هل يشمل قرار تمديد الإقامة 3 أشهر العمالة المنزلية؟.. «الجوازات» توضح
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد فترة الإقامة لمدة 3 أشهر للعاملين في القطاع الخاص، لا يشمل العمالة المنزلية.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، ورد لحساب “الجوازات” بموقع “تويتر” قال فيه: “لدي خادمة تنتهي إقامتها في شهر رمضان، وليس لديها تأشيرة خروج ولا حجز طيران، فهل يشملها قرار تمديد الإقامة لمدة 3 أشهر”.

وأوضحت “الجوازات” أن الإعفاءات التي صدرت لا تشمل العمالة المنزلية، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وأضافت الجوازات، أن جميع المقيمين المنتهية صلاحية إقاماتهم من تاريخ 1441/7/23هـ، وحتى1441/11/9هـ، العاملين في القطاع الخاص الذين شملهم الإعفاء بالأمر السامي الكريم، تم تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر إلكترونياً، دون مقابل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

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