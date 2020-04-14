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سبب لا يخطر على البال.. أمريكية تُصاب بـ«كورونا» رغم التزامها بالعزل المنزلي

سبب لا يخطر على البال.. أمريكية تُصاب بـ«كورونا» رغم التزامها بالعزل المنزلي
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تواصل – وكالات:

تعرضت الأمريكية راشيل برومرت للإصابة بفيروس كورنا المستجد رغم أنها اتبعت قواعد التباعد الاجتماعي، وظلت في منزلها لمدة 3 أسابيع، حيث خضعت مؤخرًا لفحص الفيروس وأظهرت النتيجة أنها إيجابية في واقعة أثارت التساؤلات عن كيفية وصول المرض إليها.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” ، قالت راشيل التي تعيش في ولاية نورث كارولاينا، إنها تشتبه بأنها أصيبت بكورونا نتيجة لمسها كيس متجر البقالة الذي وضع على عتبة منزلها، ومما يؤكد شكوكها أن المرأة التي جلبت الكيس مصابة هي الأخرى بالفيروس، رغم عدم ملامستها لها.

وأضافت: “كنت أعتقد أنني أفعل كل شيء بالشكل الصحيح لتفادي الإصابة بكورونا، لكنها لم تكن ترتدي قفازات عندما أدخلت أكياس البقالة إلى منزلها.

وعانت السيدة الأمريكية من أعراض “كوفيد 19″؛ بما في ذلك الحمى والسعال وفقدان القدرة على الشم.

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