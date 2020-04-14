«هيئة الاتصالات»: تطبيقات التوصيل تستأنف عملها اليوم بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح علي المطيري، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تطبيقات التوصيل المصرَّح لها ستواصل عملها في الرياض اليوم الثلاثاء بعد استكمال إجراءات استخراج نموذج تصريح التنقُّل الموحد للمناديب.

وقال المطيري، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية”: “إن هناك إجراءات وآلية يتم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان عدم التسجيل في التطبيقات لغير مَن يعمل في التوصيل.

وأضاف متحدث هيئة الاتصالات أنه يتم متابعة كل مندوب، ويتم رصد حالته خلال تنقله، ومَن يخالف يتم التعامل معه وفق الأنظمة.

يذكر أن عددا من تطبيقات التوصيل، أعلنت أمس الإثنين، تعليق خدماتها في مدينة الرياض، بسبب وضع آلية جديدة لتسجيل السائقين ومنحهم تراخيص خاصة خلال فترة منع التجول بحسب المعلومات المتداولة.