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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من الجوف وحائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية وتبوك والحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل كل من مكة المكرمة وشرورة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ35 درجة مئوية، فيما تسجل حائل وعرعر أدنى درجات حرارة، والتي تصل إلى 14 درجة مئوية.

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