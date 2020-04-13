«هدف» يعتمد 9 شهادات مهنية احترافية جديدة.. التفاصيل

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الاثنين، اعتماد تسع شهادات مهنية احترافية جديدة، خلال الشهر الجاري، بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل، وذلك ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وتأتي الشهادات المعتمدة بمسميات: شهادة أمن نظم المعلومات الاحترافية CISSP، وشهادة محترف سلسلة التوريد المعتمد CSCP، وشهادة مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية ITIL، وشهادة المخترق الأخلاقي المعتمد CEH، وشهادة محترف التسويق الرقمي المعتمد CDMP، وشهادة محلل الأمن السيبراني المقدمة من CompTIA CYSA، وشهادة معهد تشاردر في المشتريات وعمليات الإمداد CIPS، وشهادة إدارة قواعد بيانات أوراكل 2019، وشهادة أمن قاعدة بيانات أوراكل.

وقال مدير عام تطوير برامج التدريب في الصندوق محمد بن عبدالعزيز الشويعر، إن الشهادات التسعة المعتمدة مؤخرًا، ستُضاف إلى 31 شهادة أخرى تم اعتمادها في وقت سابق، كما أنها تأتي استجابةً لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرارا بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.