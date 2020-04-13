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بالفيديو.. وزير الصحة يحسم الجدل بشأن التوصل إلى علاج لـ«كورونا»

بالفيديو.. وزير الصحة يحسم الجدل بشأن التوصل إلى علاج لـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة تضاعفت هذا الأسبوع.

وقال “الربيعة” خلال مؤتمر صحفي عن آخر مستجدات كورونا بالمملكة: إن “تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يبين حجم التحدي ونريد من الجميع الالتزام”.

وأضاف وزير الصحة: “لدينا تحدي وكلنا مسؤول، نريد من الجميع الالتزام والبقاء في المنازل، نحن في مركب واحد وإذا أجزمنا جميعًا سنصل إلى بر الأمان”.

ووجه “الربيعة” الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير في أزمة كورونا، مبينًا أن هناك تناغم كبير بين القطاعات الحكومية بقيادة ولي العهد لمواجهة الأزمة.

وأشار وزير الصحة، إلى “تزايد الإصابات في إسكان العمال، ونرجو من الجميع في القطاع الخاص دعم أعلى الاحترازات في سكان العمال، والأحياء المكتظة أهيب من القاطنين فيها الجلوس بمنازلهم وتطبيق الاحترازات”.

وبشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، أجاب “الربيعة”، بقوله: “سمعنا أحاديث عن علاج، وحتى الآن لا يوجد علاج للفايروس وحتى إن وجد علاج يحتاج فترة للتجربة والتأكد من سلامته”.

وختم “الربيعة”، حديثه قائلًا: “أتقدم بالشكر بالممارسين الصحيين ورجال الأمن وجميع القطاعات الحكومية؛ كلٌ يعمل بتفاني عالٍ، ونؤكد أننا في مركب والتزامنا بالتعليمات سنصل إلى بر الأمان”.

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