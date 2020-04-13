الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«أمانة الرياض» تعلن أسماء المرشحين لشغل 81 وظيفة هندسية وإدارية

«أمانة الرياض» تعلن أسماء المرشحين لشغل 81 وظيفة هندسية وإدارية
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض أسماء المرشحين مبدئيًّا من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والإدارية وعددها (81) وظيفة، ودعتهم لإجراء المقابلة الشخصية عن بُعد؛ بسبب الاحترازات الوقائية في الفترة الحالية.

ودعت “الأمانة” المرشحين لإرسال الوثائق المطلوبة عن طريق الماسح الضوئي عبر البريد الإلكتروني المبلغ لهم، وهي: أصل الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وللحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

وتَضمّنت “الوثائق” نسخة من السيرة الذاتية مدونًا فيها رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني لاستقبال الرابط الإلكتروني للمقابلات الشخصية عن بُعد من يوم الأحد إلى يوم الخميس الموافق 23/ 8/ 1441هـ عبر البريد الإلكتروني المرسل للمرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية.

ونوهت أمانة منطقة الرياض بأنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطًا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

للاطلاع على أسماء المرشحين (أضغط هنا)

مواد ذات صلة

توضيح من «هيئة النقل» بشأن إصدار تصاريح للعاملين في منشآت نقل البضائع

توضيح من «هيئة النقل» بشأن إصدار تصاريح للعاملين في منشآت نقل البضائع

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة أحياء بالرياض

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة أحياء بالرياض

تطهير 21 ألف موقع و22 مليون متر من الطرق أثناء منع التجول بـ«الرياض»

تطهير 21 ألف موقع و22 مليون متر من الطرق أثناء منع التجول بـ«الرياض»

«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة بدءاً من الغد على 12 منطقة

«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة بدءاً من الغد على 12 منطقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>