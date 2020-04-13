توضيح من «حساب المواطن» بشأن قيمة الدعم للمستفيدين بعد انخفاض أسعار البنزين

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أوضح برنامج حساب المواطن أن الدعم المقدم من البرنامج المخصص للبنزين يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض في المراجعات الشهرية، وذلك بعد تخفيض سعر البنزين 91 وهو الفئة المدعومة من البرنامج.

وأضاف حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي:هنا.

وأوضح البرنامج أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغت أكثر من 68.8 مليار ريال، وبأنه يستفيد من البرنامج حاليًّا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين والبالغ عددهم حوالي 15 مليون شخص.