تعرّف على آخر إحصائية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 

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أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في العالم، إلى 1.850.527 والوفيات 114.245

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، فإن الولايات المتحدة تتصدّر القائمة حيث بلغ عدد الإصابات بها 557571 حالة تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686.

وسجّلت الجامعة معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، وكانت أعلاها في الولايات المتحدة عند 22105، تلتها إيطاليا 19899، ثم إسبانيا 17209، فرنسا 14393، وبريطانيا 10612.، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في العالم 430623، أغلبيتهم في الصين 77956، تلتها إسبانيا 62391، وألمانيا 60300.