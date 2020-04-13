الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعرّف على آخر إحصائية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 

تعرّف على آخر إحصائية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في العالم، إلى 1.850.527 والوفيات 114.245

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، فإن الولايات المتحدة تتصدّر القائمة حيث بلغ عدد الإصابات بها 557571 حالة تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686.

وسجّلت الجامعة معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، وكانت أعلاها في الولايات المتحدة عند 22105، تلتها إيطاليا 19899، ثم إسبانيا 17209، فرنسا 14393، وبريطانيا 10612.، في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في العالم 430623، أغلبيتهم في الصين 77956، تلتها إسبانيا 62391، وألمانيا 60300.

مواد ذات صلة

وصول 254 مواطناً إلى المملكة عائدين من بريطانيا.. وتطبيق إجراءات الوقاية ( صور)

وصول 254 مواطناً إلى المملكة عائدين من بريطانيا.. وتطبيق إجراءات الوقاية ( صور)

«الشؤون الإسلامية» تبدأ استقبال البحوث المتعلقة بجائحة كورونا

«الشؤون الإسلامية» تبدأ استقبال البحوث المتعلقة بجائحة كورونا

«إمام مسجد قباء»: من أُصيب بـ «كورونا» وبقي منعزلاً صابراً يجري عليه أجر الشهيد

«إمام مسجد قباء»: من أُصيب بـ «كورونا» وبقي منعزلاً صابراً يجري عليه أجر الشهيد

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بـ«فيروس كورونا» وشفاء 92 حالة

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بـ«فيروس كورونا» وشفاء 92 حالة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>