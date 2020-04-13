«إمام مسجد قباء»: من أُصيب بـ «كورونا» وبقي منعزلاً صابراً يجري عليه أجر الشهيد

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قال الشيخ الدكتور سليمان سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد قباء، إنّ من أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبقي منعزلاً صابراً محتسباً، يجري عليه أجر “الشهيد” حتى يعافى أو يموت وإن مات يرجى له الخير من الله.

وأضاف “أن من مات في الطاعون فهو شهيد، ومن جلس في بيته عند حصول وباء عام ينتقل بسرعة يجري عليه أجر الشهيد”، وفقا لـ “الرياض”.

واستطرد الشيخ الرحيلي قائلا: “بعض أهل العلم يقولون إن من مات في وباء عام ينتقل بسرعة كالكورونا يكون شهيداً، لأن الطاعون عندهم هو الوباء العام المعدي، والراجح عندي أنه لا يكون شهيداً لأن الطاعون مرض خاص باسمه ووصفه، ومن مات فيه يكون شهيداً لأنه تخرج فيه دماء من جروحه عند الإصابة به”.