وزير الطاقة: ولي العهد صاحب الفضل في الوصول لاتفاق خفض إنتاج النفط

تواصل – الرياض:

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو صاحب الفضل في الوصول إلى اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين بشأن خفض إنتاج النفط، حيث كان مشاركاً وداعماً ومحفزاً، وقاد كثيراً من المفاوضات الرئيسة للوصول إلى الاتفاق.

واستعرض وزير الطاقة الإنجازات التي تكللت تحت توجيهات ولي العهد؛ حيث قررت “أوبك +” التخفيض بمقدار 10 ملايين برميل، بينما كان الهدف قبل أسابيع 1.5 مليون برميل.

وأضاف أن أوبك كانت تحاول طوال سنوات إقناع المنتجين الخارجيين بإجراء بعض التخفيضات، والآن أصبحت هناك دول تقدم تخفيضات طوعية، وفقا لـ”العربية”.

وأوضح وزير الطاقة أن مجموعة العشرين كلفت فريقاً يتولى مهمة متابعة أوضاع سوق النفط، ومنحته سلطة اتخاذ قرارات إضافية لتعزيز السوق.