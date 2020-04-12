«المطلق»: العافية من الله وتطلب بأمرين.. الدعاء والتداوي (فيديو)

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دعا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله المطلق الجميع للتفاؤل إيمانا بقضاء الله وقدره، والأخذ بالأسباب للتداوي من فيروس كورونا.

وقال الشيخ المطلق في مقطع فيديو: “كلنا عبيد لله يجري علينا قدر الله، وأحد أركان إيماننا أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فهو الذي يصيبنا بالمرض وهو الذي يعافينا، وأمرنا أن نعمل بالأسباب وأن نلهج بالدعاء.

وأضاف “من أعظم آثار الإيمان بالقضاء والقدر انشراح الصدر، وأن نطرد الشيطان، فالشيطان مهمته القلق والحزن، (إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًا إلا بإذن الله).

وتابع الشيخ المطلق “إذا آمنا بالقضاء والقدر وعلمنا أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، علمنا أن العافية من الله، وأنها تطلب بأمرين بالدعاء والإلحاح فيه وبالتداوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسيلم (تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه، وجهله من جهله).