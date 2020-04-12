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«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة بدءاً من الغد على 12 منطقة

«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة بدءاً من الغد على 12 منطقة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني حالة ممطرة -بمشية الله- ابتداءً من غد الاثنين على أجزاء من مكة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف والشمالية وتبوك والباحة وعسير ونجران وجازان تستمر لعدة أيام.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”  أن قوة الحالة جنوب وجنوب شرق الرياض وجنوب الشرقية، موضحاً أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد وتسبق بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وتوقع جريان للسيول على أجزاء من الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب الشرقية والربع الخالي والجوف.

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