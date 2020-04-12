«الأمن السيبراني» يصدر تحذيرًا من الدرجة الأولى.. احترس من هذه الروابط

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرًا من الدرجة الأولى بسبب حملات تصيدية تستهدف برنامج “CISCO WEBEX”.

وقال المركز في بيان له: إن “هدف المهاجمين الحصول على صلاحيات الدخول لمستخدمي البرنامج عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني تحيدية توهم المستخدم بوجود ثغرة حساسية في البرنامج”.

وأضاف: “يتم التوصية بالتحديث الفوري والاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الثغرة من خلال رابط مرفق يوجه المستخدم لصفحة وهمية تطلب منه بيانات الدخول (البريد الإلكتروني، كلمة المرور) ليتم الاستحواذ عليها”.

ونصح المركز، بالحذر من هذه الرسائل التصيدية عبر اتباع الإرشادات التالية: “تأكد من مصدر السائل البريد الإلكتروني، افحص الروابط قبل الضغط عليها، اتبع التحديثات الصادرة من الصفحة الرسمية للشركة الأم”.