ضمن الإجراءات الاحترازية.. «التجارة» توجه بإيقاف العروض الترويجية على 9 مواد غذائية

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أصدرت وزارة التجارة توجيهاً لجميع مراكز التسوق الكبرى بضرورة إيقاف العروض الترويجية على 9 مواد غذائية أساسية في المرحلة الراهنة، وهي: «الدقيق ومشتقاته، الأرز، السكر، زيوت الطعام، اللحوم، الدواجن، الحليب المجفف، الشاي، القهوة العربية».

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بإلغاء جميع الإعلانات الترويجية السابقة المتعلقة بتلك المواد الأساسية، التي يجري ترويجها أسبوعياً لدى مراكز التسوق – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأوضح خالد المحروس مدير مركز تسوق أن وزارة التجارة أخطرت جميع مراكز التسوق بالمملكة العاملة في تقديم الخدمة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وعدم تقديم العروض خلال الفترة الراهنة، دون أن تحدد سقفاً زمنياً لإيقاف العروض الترويجية وإنما وضعت عبارة «يمنع منعاً باتاً الترويج لتلك الأصناف».

وتابع أن وزارة التجارة أبلغت كافة المراكز التسويقية بإيقاف العروض الترويجية الخاصة بتلك السلع الأساسية، والإجراء الحالي يدخل ضمن الخطوات الاحترازية لتوفير المواد الأساسية في ظل جائحة كورونا.