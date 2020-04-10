«بنك التنمية الاجتماعي» يكشف قيمة الدعم المقدم للمواطنين للتخفيف من آثار «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المتحدثة باسم بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تقديم 107 مليارات ريال للمواطنين في المملكة للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المتحدثة خلال المؤتمر الصحفي المشترك للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة: أن مبالغ الدعم “استفاد منها ثلاثة ملايين مواطن ومواطنة، وامتد أثرها لـ9 مليون مواطن ومواطنة”.

وأضافت: “اعتمد البنك مبادرة دعم بمخصص مالي يبلغ 13 مليار ريال؛ مستهدفًا كل من (الأفراد بمخصص مالي 4 مليار ريال، دعم الأسر المنتجة بمخصص مالي يبلغ مليار ريال)”.

ولفتت المتحدثة، إلى استحداث البنك محفظة متخصصة لتمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال، نستهدف فيها تمويل 1000 منشأة في أكثر من 12 مجال صحي.