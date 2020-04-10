«الطيران المدني»: المواطن العائد من الخارج يمرّ بـ12 مرحلة.. و3 مطارات جاهزة للاستقبال

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كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، اليوم الجمعة، أن المواطن خلال رحلة العودة يمرّ على 12 مرحلة.

وأوضح “الروساء” خلال المؤتمر الصحفي المشترك: أن المراحل “تشتمل على إجراءات وقائية واحترازية تبدأ من مطار المغادرة حتى وصوله للباص في مطار القدوم”.

وأضاف: “تم تهيئة وتجهيز مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض – مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة- مطار الملك فهد الدولي بالدمام) لاستقبال المواطنين”.

وتابع قائلاً: “تنسق هيئة الطيران المدني مع الناقل الجوي الوطني الخطوط السعودية لجدولة وترتيب الرحلات للمواطنين، وتم تجهيز غرفة للقيادة والتحكم بالمطارات الدولية الثلاث.