«الطيران المدني»: المواطن العائد من الخارج يمرّ بـ12 مرحلة.. و3 مطارات جاهزة للاستقبال

تواصل – فريق التحرير:
كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، اليوم الجمعة، أن المواطن خلال رحلة العودة يمرّ على 12 مرحلة.
وأوضح “الروساء” خلال المؤتمر الصحفي المشترك: أن المراحل “تشتمل على إجراءات وقائية واحترازية تبدأ من مطار المغادرة حتى وصوله للباص في مطار القدوم”.
وأضاف: “تم تهيئة وتجهيز مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض – مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة- مطار الملك فهد الدولي بالدمام) لاستقبال المواطنين”.
وتابع قائلاً: “تنسق هيئة الطيران المدني مع الناقل الجوي الوطني الخطوط السعودية لجدولة وترتيب الرحلات للمواطنين، وتم تجهيز غرفة للقيادة والتحكم بالمطارات الدولية الثلاث.
#عاجل_السعودية| متحدث هيئة#الطيران_المدني: يمر المواطن خلال رحلة العودة على 12 مرحلة تشتمل على إجراءات وقائية واحترازية تبدأ من مطار المغادرة حتى وصوله للباص في مطار القدوم.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/ZVeq0LEP2P
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)April 10, 2020