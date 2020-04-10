أول حالة ولادة لمريضة مصابة بـ«كورونا» في المدينة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المدينة المنورة أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا خاضعة للحجر الصحي بمستشفى أحد.

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة مؤيد أبو عنق أن المستشفى شهدت ولادة سيدة مصابة بالفيروس حيث وضعت مولوداً ذكراً وكلاهما بصحة جيدة ولله الحمد ، والسيدة من الجنسية الأفغانية وتبلغ 37 عاماً تقدم لها الرعايه الصحية اللازمة وسط متابعة حثيثة من قبل الفريق الطبي.

وسجلت المدينة 89 إصابة بالفايروس خلال ال 24 ساعة الماضية تعد الأعلى على مستوى المملكة حيث وصل المجموع الكلي 420، ووصلت الوفيات إلى 19 حالة بينما عدد المتعافين 4 حالات.