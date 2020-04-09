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معالج النفسي يوضح أكثر الأمراض انتشاراً خلال فترة «منع التجول» (فيديو)

معالج النفسي يوضح أكثر الأمراض انتشاراً خلال فترة «منع التجول» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المعالج النفسي الإكلينيكي وليد الزهراني أن أكثر الحالات النفسية التي راجعته خلال العشرين يوم الماضية خلال فترة منع التجول، كانت تعاني “الاكتئاب النفسي، الخوف المرضي، توهم المرض، والوساوس النفسية”.

ونصح الزهراني، خلال استضافته في برنامج “يا هلا”، الجميع بعدم الاستسلام لمثل هذه المخاوف التي تؤثر على  الحالة النفسية، ونصح أيضا بالاستمتاع بالحياة في المنزل.

وأضاف “أن هذه حالة مؤقتة وأزمة وعلى الجميع ألا يستسلم لها نفسيا، بل نتعامل معها بكل إيجابية، وعلى سبيل المثال يمكن للزوج أن يساعد زوجته، ولا نستسلم للخمول ونمارس المشي حتى ولو في حوش المنزل”.

 

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