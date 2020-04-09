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متحدث «الصحة» يعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

متحدث «الصحة» يعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة: إن “إجمالي 3287 إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة”.

وأفاد متحدث “الصحة”، بتعافي 35 حالة جديدة من المصابين بفيروس “كورونا”، وذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 666 حالة.

وأضاف “العبد العالي”: أن وزارة الصحة سجّلت ثلاثة حالات وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المتوفين بفيروس كورونا المستجد إلى 44 حالة.

ونبَّه متحدث “الصحة” إلى أن ارتفاع الإصابات بـ”كورونا” بسبب عدم الالتزام بالتعليمات؛ مطالبًا الجميع بـ”ضرورة البقاء في المنازل، وتجنب المخالطة والتجمعات، الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير، غسل اليدين باستمرار”.

‏توزيع الحالات الـ355 الجديدة بحسب المدن:

المدينة المنورة : 89

‏الرياض : 83

‏مكة : 78

‏جدة : 45

‏تبوك : 26

‏القطيف : 10

‏ينبع : 4

‏الطائف : 4

‏الدرعية: 4

‏الهفوف : 2

‏عنيزة : 2

‏الخرج: 2

‏خميس مشيط : 1

‏أحد رفيدة : 1

‏بيشة : 1

‏الباحة : 1

‏رياض الخبراء : 1

‏نجران : 1

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