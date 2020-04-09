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«حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة الـ29.. قيمة المبالغ المودعة وعدد المستفيدين

«حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة الـ29.. قيمة المبالغ المودعة وعدد المستفيدين
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تواصل – فريق التحرير:

أودع برنامج “حساب المواطن”، اليوم الخميس، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرون 82% ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد.

وأوضح البرنامج، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغا 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -0.9%، مشيرًا إلى أن 52% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 892 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار “القحطاني” أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكل الذكور المستقلين 47%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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