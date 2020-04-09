رسالة مهمة من الشيخ «الفوزان» عن فيروس كورونا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

قال الشيخ صالح الفوزان: إنه ينبغي على العالم بشكل عام وعلى المسلمين بشكل خاص الاتجاه والالتجاء إلى الله في هذا الوقت العصيب الذي نمر به وهو انتشار وباء كورونا، لرفع هذا الوباء ودفع هذا الخطر.

وأضاف” الفوزان” في مقطع فيديو نشره وتناقله رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن الله وحده عز وجل هو من أنزل هذا الوباء وهو القادر وحده على رفعه ووقاية المسلمين منه.

واستشهد بالأية الكريمة في سورة الأنعام :”قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون”.