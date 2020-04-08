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«التعليم» تمنح الجامعات صلاحية تحديد الطريقة المثلى لـ«الاختبارات»

«التعليم» تمنح الجامعات صلاحية تحديد الطريقة المثلى لـ«الاختبارات»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم الجامعي، الدكتور عبدالرحمن الخريف، أن الوزارة تركت المجال لأعضاء هيئة التدريس لاختيار الطريقة المثلى للاختبارات.

وقال “الخريف” إن لجنة الإشراف على التعليم عن بعد ناقشت آلية وضع الاختبارات، ونظراً لتباين المناهج تُرك هذا الأمر للجامعات.

ولفت إلى أن الاختبارات يمكن أن تكون مركزية في المقررات العامة أو المقررات داخل الكليات والأقسام المتخصصة، بحيث ينسِق أعضاء هيئة التدريس فيما بينهم.

وتابع “الخريف” أنه لن تكون هناك اختبارات حضورية داخل الجامعات، بل ستكون عن بعد، ولذلك تُرك الأمر لأعضاء هيئة التدريس لاختيار الطريقة المثلى من خلال مجالس الكليات، وقد يكون منها على سبيل المثال طريقة “الكتاب المفتوح”.

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