تواصل – فريق التحرير:

أكد عديد من المستخدمين حدوث عطل مفاجئ أوقف المحادثات على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وقال الدعم الفني لسناب شات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “ندرك أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة في استخدام التطبيق.. نحن نعمل على إصلاحه”.

We're aware many Snapchatters are having trouble using the app. Hang tight – we're looking into it 🛠️

