«المطلق» ينصح مصابي «كورونا»: أكثروا من الدعاء والتزموا بالتوجيهات (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

دعا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، مصابي “كورونا” والمشتبه في إصابتهم بالفيروس، الذين فُرض عليهم الحجر الصحي، للإكثار من الدعاء، ليرفع الله عنهم البلاء، وأن يأخذوا بأسباب العلاج.

ونصح “المطلق” خلال حديث وجهه عبر مقطع فيديو توعوي، المصابين بالالتزام بالتوجيهات، لأن العزل من مصلحتهم ومصلحة أهليهم ومجتمعهم، وتنفيذ خطط العلاج التي وُضعت لهم، وأن يؤمنوا بأن فرج الله قريب، وأن غالبية من يصابون بهذا المرض يعافون بإذن الله.

وشدد على أهمية الصبر على الابتلاء، مشيرا إلى أن الله رفع أوبئة وأمراضاً مستعصية أشد من وباء “كورونا” وشفا من أصيبوا بها، مجدداً دعوته لضرورة الإكثار من الدعاء ليرفع الله البلاء، وهو القائل في محكم تنزيله: “وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعان”.