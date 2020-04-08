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الكشف عن نتائج الفحوصات للوافدين المخالطين لـ«الباصق على عربات التسوق» في بلجرشي

الكشف عن نتائج الفحوصات للوافدين المخالطين لـ«الباصق على عربات التسوق» في بلجرشي
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تواصل- فريق التحرير:

كشف محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت على 44 من العمالة الوافدة المخالطة للوافد “الباصق على عربات التسوق”، موضحاً أن النتائج أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشرف المحافظ على خروج العمالة المخالطة من الحجر الصحي الاحترازي بعد قضائهم فترة الحجر المحددة بـ 14 يوماً، فيما لا يزال 3 عمال آخرين يتلقون الرعاية الطبية في العزل الصحي.

وزار المحافظ مقر سكن العمالة ونقل تهنئة أمير المنطقة بسلامتهم من الإصابة، وشكرهم على التزامهم بالحجر الصحي، وسلمهم نشرات توعوية، وهدايا عبارة عن بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر وذلك ضمن مبادرة مركز الحسام للخدمات التطوعية والإنسانية.

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