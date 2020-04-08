بعد تحذيرات وزير الصحة.. رسالة مؤثرة من مقدم برنامج «كلنا مسؤول»

تواصل – فريق التحرير:

علق الإعلامي خالد العقيلي، في رسالة مؤثرة على كلمة وزير الصحة التي أكد من خلالها أن الدراسات تتوقع تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات في حال عدم الالتزام التام بالتعليمات.

واستشهد الزميل العقيلي، في حلقة اليوم من برنامج “كلنا مسؤول”، بقصة المصابة ٣١ في كوريا الجنوبية التي نقلت عدوى فيروس كورونا للآلاف.

ووجه الإعلامي العقيلي رسالة وطنية مؤثرة للمستهترين بعد تحذيرات وزير الصحة، قائلا “أرجوكم لا تكونوا سلاحاً ضد الوطن بعدم التزامكم البقاء في منازلكم.. لا نريد أن نفقد أحبابنا.. ما ذنب مواطن أو مقيم أن يكون ضحية بسببكم!!”.

وناشد العقيلي الجميع للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع ولتجاوز أزمة فيروس كورونا، من أجل تجاوزمن هذه الأزمة بسلام.