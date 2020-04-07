ترامب يتهم منظمة الصحة العالمية بتقديم «توصيات خاطئة» في أزمة كورونا

تواصل – وكالات:

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقاداً حاداً لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتساهل أكثر من اللازم مع الصين، وبتقديم نصائح سيئة أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في تدوينة على تويتر:‭ ‬”أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل. لسبب ما، رغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، إلا أنها ركزت بشكل كبير على الصين. سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة. لحسن الحظ أني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين. لماذا قدموا لنا توصية خاطئة مثل هذه؟”.