الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شوارع الرياض خلال «منع التجول».. التزام كامل وهدوء تام (صور)

شوارع الرياض خلال «منع التجول».. التزام كامل وهدوء تام (صور)
0

تواصل – واس:

شهدت الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمدينة الرياض اليوم التزام المواطنين والمقيمين وانضباطهم بالتقيد بمنع التجول على مدار (24) ساعة يومياً ، استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والوسائل الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتأكيداً على مدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه الإجراءات لاحتواء فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ووثقت مجموعة من الصول الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، حيث ظهرت الشوارع خالية من حركة السيارات والمارة، وتعزيز الانتشار الأمني من الجهات التابعة لوزارة لداخلية بين المدن الرئيسة بمساندة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وسط التزام كبير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن أمر منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً جاء ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة كخطوات استباقية اتخذتها الدولة – رعاها الله – للتصدي لمخاطر انتشار فايروس كورونا المستجد منذ الوهلة الأولى، مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.

 

مواد ذات صلة

«الحصينى» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على مناطق المملكة في هذا الموعد

«الحصينى» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على مناطق المملكة في هذا الموعد

«الرياض» تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من «كورونا» بـ177 حالة

«الرياض» تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من «كورونا» بـ177 حالة

خدمة جديدة في الرياض.. فحص كورونا من السيارة في دقيقتين دون الحاجة لدخول المستشفى

خدمة جديدة في الرياض.. فحص كورونا من السيارة في دقيقتين دون الحاجة لدخول المستشفى

الإطاحة بمواطن يتواصل مع فتيات بفحش القول وخدش الحياء بالرياض

الإطاحة بمواطن يتواصل مع فتيات بفحش القول وخدش الحياء بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>