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الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا»

الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا»
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تواصل – واس:

سجّلت الكويت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 743 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن الحالات تضم 69 حالة مخالطة منها 56 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، مضيفًا أن الحالات المخالطة تضم حالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية وحالة لمقيم من الجنسية السورية وحالة لمقيم من الجنسية السيلانية وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية وحالة لمقيم من الجنسية الكاميرونية.

وأشار إلى أن هناك تسع حالات تحت التقصي الوبائي منها حالة واحدة لمواطن كويتي وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الهندية وحالتان لمقيمين من الجنسية المصرية وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية وحالة لمقيم بصورة غير قانونية وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية.

أبان الدكتور عبدالله السند أن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 23 حالة منها ست حرجة و17 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا 637 حالة، فيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

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