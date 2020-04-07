الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استشاري يردّ على أنباء تلوث الهواء بـ«غاز سام»

استشاري يردّ على أنباء تلوث الهواء بـ«غاز سام»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أنه لا صحة لوجود غاز سام في الهواء، مشددًا على ضرورة الإلتزام بـ”منع التجول” لسلامة المجتمع ككل.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: إن “الالتزام بمنع التجول مهم لسلامة المجتمع ككل، ولكن معلومة وجود غاز سام في الهواء غير صحيحة”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، شائعات تفيد بانتشار غاز سام في الهواء، قد يؤدي إلى إصابة الرئتين بالسرطان.

مواد ذات صلة

«النمر» يكشف عن أعراض جديدة لـ«كورونا».. تظهر في ٢٠% من المصابين

«النمر» يكشف عن أعراض جديدة لـ«كورونا».. تظهر في ٢٠% من المصابين

حذَّر من «القلق».. استشاري يوضح: هل يحمي فيتامين سي من «كورونا»؟

حذَّر من «القلق».. استشاري يوضح: هل يحمي فيتامين سي من «كورونا»؟

«النمر» ينصح أصحاب «الإبل» بالعودة إلى المدن فوراً

«النمر» ينصح أصحاب «الإبل» بالعودة إلى المدن فوراً

هل يقي البخور من فيروس «كورونا»؟.. «استشاري» يوضح ويحذر

هل يقي البخور من فيروس «كورونا»؟.. «استشاري» يوضح ويحذر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة