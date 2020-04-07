استشاري يردّ على أنباء تلوث الهواء بـ«غاز سام»

تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أنه لا صحة لوجود غاز سام في الهواء، مشددًا على ضرورة الإلتزام بـ”منع التجول” لسلامة المجتمع ككل.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: إن “الالتزام بمنع التجول مهم لسلامة المجتمع ككل، ولكن معلومة وجود غاز سام في الهواء غير صحيحة”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، شائعات تفيد بانتشار غاز سام في الهواء، قد يؤدي إلى إصابة الرئتين بالسرطان.