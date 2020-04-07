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الصحة: تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

الصحة: تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

سجّلت وزارة الصحة 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بحسب التحديث الساعة 9:35 صباحاً على موقعها الرسمي covid19.moh.gov.sa لرصد الحالات، ليصل عدد الحالات النشطة إلى 2163 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة حتى هذه اللحظة بلغ 2752 حالة حتى الآن، تعافت منها – ولله الحمد – 551 حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

 
توزيع الحالات الجديدة المصابة بـ #فيروس_كورونا في #المملكة:
 
#الرياض: 56
#مكة: 21
#جدة: 27
#المدينة: 24
#القطيف: 8
#الدمام: 4
#الخبر: 2
#خميس_مشيط: 3
#رأس_تنورة: 1
#البدايع: 1

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