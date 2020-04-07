ما مصير موسم الحج مع استمرار وباء «كورونا»؟.. «متحدث الصحة» يوضح (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي أن التقييم مستمر فيما يتعلق بموسم الحج لهذا العام، مشيراً إلى أن هذا التقييم تم من قبل في موسم العمرة، حيث اتخذت المملكة خطوة مهمة جداً بتعليق العمرة.

وأضاف العبدالعالي في لقاء أجراه مع برنامج” في الصورة” على فضائية “روتانا خليجية” أن هذا الإجراء الخاص بموسم العمرة لم يكن يهدف حماية المجتمع السعودي وإنما هدفه حماية عالمية من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أن قرار العمرة حمى العالم.

وأكد أنه كان هناك ثناء كبير من قبل منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بقرارها الخاص بموسم العمرة.