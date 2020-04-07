توجيه عاجل من أمير عسير بشأن مسلسل يسئ لأهل الجنوب

تواصل – فريق التحرير:

طلب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بوقف بث حلقتين من مسلسل يُبث على إحدى الفضائيات وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي.

وقالت إمارة عسير، في بيان لها، إن أمير المنطقة وجّه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة حلقتين من مسلسل تلفزيوني بثتهما إحدى القنوات الفضائية، وذلك استجابة لما بلغ إمارة منطقة عسير عن امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة من هذا العمل.

وأضافت الإمارة، أن الحلقتين صُوِّرتا في قريتين من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى عدد من الشبه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وتابعت أنه بناء على ذلك تقدم أمير منطقة عسير بطلب وقف بث الحلقتين وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي، في ضوء التنسيق الدائم بين الإمارة ووزارة الإعلام.

هذا بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارًا صريحًا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت.