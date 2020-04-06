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بشرى من «الجوازات» لليمنيين المقيمين في المملكة

بشرى من «الجوازات» لليمنيين المقيمين في المملكة
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تواصل – واس:

بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اعتباراً من اليوم الاثنين، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

يأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ،

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد “هوية زائر” ستستمر حتى نهاية يوم السبت 1441/8/25هـ الموافق 2020/4/18م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً.

وأشارت الجوازات، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر, وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

 

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