الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بيان عاجل من «شرطة الرياض» عن المغرد المسيء لرجال الأمن والتشفي بوفاة أحدهم دهساً

بيان عاجل من «شرطة الرياض» عن المغرد المسيء لرجال الأمن والتشفي بوفاة أحدهم دهساً
0

تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قام به أحد الأشخاص من مشاركة في وسم أنشئ بعد حادث الدهس الذي تعرض له أحد رجال الأمن – رحمه الله ـ الجمعة الماضية، تضمنت إساءة لرجال الأمن عامة وتشفٍ بالمتوفى.

فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

مواد ذات صلة

الإطاحة بقائدي مركبتين دهسا رجلي مرور في جدة

الإطاحة بقائدي مركبتين دهسا رجلي مرور في جدة

الإطاحة بمواطن يتواصل مع فتيات بفحش القول وخدش الحياء بالرياض

الإطاحة بمواطن يتواصل مع فتيات بفحش القول وخدش الحياء بالرياض

شرطة الرياض توضح ملابسات القبض على المتسبب في وفاة رجل أمن دهساً وتكشف عن هويته

شرطة الرياض توضح ملابسات القبض على المتسبب في وفاة رجل أمن دهساً وتكشف عن هويته

شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص خالفوا إجراءات الوقاية من كورونا

شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص خالفوا إجراءات الوقاية من كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>