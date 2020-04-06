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هل توجد مهن مستثناة من مبادرة «دعم التوظيف»؟.. «هدف» يوضح

هل توجد مهن مستثناة من مبادرة «دعم التوظيف»؟.. «هدف» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

نفى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الاثنين، استثناء مهن من مبادرة “دعم التوظيف”، مؤكدًا أن المبادرة تدعم جميع الوظائف والمهن؛ حتى التي صدر عليها قرارات توطين.

وقال الصندوق في بيان: إن “كل منشآت القطاع الخاص تستطيع الاستفادة من المبادرة؛ لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقوفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو صندوق تنمية الموارد البشرية”.

وأوضح أن الدعم يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل من الفئات المذكورة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط اضغطهنا: وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق، والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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