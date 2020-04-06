الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توجيهات مهمة من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في أمريكا

توجيهات مهمة من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في أمريكا
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في أمريكا، اليوم، أنها مستمرة في العمل من أجل راحة وسلامة المواطنين، موجهة عدة نصائح لهم خلال أزمة كورونا.

وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”: “تشير السفارة إلى أن الخطوة الأهم لمواجهة هذه الجائحة الآن، هي بقاء المواطنين في أماكن إقامتهم والالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية؛ علمًا بأن انتشار الفيروس وحدّته داخل الولايات المتحدة، يختلف من ولاية إلى ولاية؛ لذا من الضروري اتباع كل الإرشادات الصادرة من الجهات الصحية في كل ولاية، والتقيد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس، وتقليل الخروج والتواصل غير الضروري خلال هذه الأيام، والمحافظة على النظافة العامة وغسل اليدين باستمرار.

وأكدت السفارة : “في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا -لا قدر الله- يُرجى التواصل مباشرة مع الجهات الصحية لديكم، واتباع الإرشادات الصادرة منها، كما يمكن في حالة الطوارئ التواصل بالملحقية الصحية: (2024691700)، ونسأل الله أن يُبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة”.

وستستمر السفارة والقنصليات في تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين العالقين والراغبين بالعودة إلى حين العودة إلى المملكة بإذن الله، وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل مع الأرقام الآتية: (السفارة في واشنطن: 2027469777- 2027460666)، (القنصلية في هيوستن: 2819178658 – 2818890570- 2819178305)، (القنصلية في نيويورك: 9176902663- 9176900414)، (القنصلية في لوس أنجلس: 3108956642- 2134518461- 4244403297- 4019993333)، (طوارئ الملحقية الثقافية: 5713796080)”.

مواد ذات صلة

«الموارد البشرية» تحذر من طي قيد أي موظف.. وتنصح المتضرر بهذا الإجراء (فيديو)

«الموارد البشرية» تحذر من طي قيد أي موظف.. وتنصح المتضرر بهذا الإجراء (فيديو)

أخصائي فيروسات يزف بشرى سارة: لقاح سعودي قادم مضاد لفيروس «كورونا»

أخصائي فيروسات يزف بشرى سارة: لقاح سعودي قادم مضاد لفيروس «كورونا»

تحرك عاجل من «البيئة والزراعة» بشأن الطلب المتزايد على «بيض المائدة» في المملكة

تحرك عاجل من «البيئة والزراعة» بشأن الطلب المتزايد على «بيض المائدة» في المملكة

تراجع طفيف.. «نيويورك» تسجل 594 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تراجع طفيف.. «نيويورك» تسجل 594 وفاة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>