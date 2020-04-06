توجيهات مهمة من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في أمريكا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في أمريكا، اليوم، أنها مستمرة في العمل من أجل راحة وسلامة المواطنين، موجهة عدة نصائح لهم خلال أزمة كورونا.

وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”: “تشير السفارة إلى أن الخطوة الأهم لمواجهة هذه الجائحة الآن، هي بقاء المواطنين في أماكن إقامتهم والالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية؛ علمًا بأن انتشار الفيروس وحدّته داخل الولايات المتحدة، يختلف من ولاية إلى ولاية؛ لذا من الضروري اتباع كل الإرشادات الصادرة من الجهات الصحية في كل ولاية، والتقيد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس، وتقليل الخروج والتواصل غير الضروري خلال هذه الأيام، والمحافظة على النظافة العامة وغسل اليدين باستمرار.

وأكدت السفارة : “في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا -لا قدر الله- يُرجى التواصل مباشرة مع الجهات الصحية لديكم، واتباع الإرشادات الصادرة منها، كما يمكن في حالة الطوارئ التواصل بالملحقية الصحية: (2024691700)، ونسأل الله أن يُبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة”.

وستستمر السفارة والقنصليات في تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين العالقين والراغبين بالعودة إلى حين العودة إلى المملكة بإذن الله، وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل مع الأرقام الآتية: (السفارة في واشنطن: 2027469777- 2027460666)، (القنصلية في هيوستن: 2819178658 – 2818890570- 2819178305)، (القنصلية في نيويورك: 9176902663- 9176900414)، (القنصلية في لوس أنجلس: 3108956642- 2134518461- 4244403297- 4019993333)، (طوارئ الملحقية الثقافية: 5713796080)”.