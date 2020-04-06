«الصحة» تعلن تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» (فيديو)

تواصل – واس:

سجّلت وزارة الصحة 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن، تعافت منها – ولله الحمد – 488 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.