لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. إغلاق أحد فروع البنوك المحلية وإنذار آخر في بيشة

تواصل- فريق التحرير:

أغلقت بلدية محافظة بيشة أمس، أحد فروع البنوك المحلية، وأنذرت آخر لعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقاً لـ” عكاظ”، أوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، حرص البلدية على اتباع الجميع للتعليمات وعدم التهاون بصحة المواطن والمقيم ومنسوبي البنوك، مشيراً إلى إغلاق أحد الفروع البنكية للازدحام الشديد في المبنى من قبل 150 مقيما، ما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وأضاف، سبق وأن تم إنذار الفرع ذاته، وطالبناه باتباع الإجراءات الوقائية في مثل هذه الحالات، واستعنا بالجهات الأمنية كذلك، لكن لم نجد أي تجاوب من مسؤوليه، وبناء عليه تم إغلاقه وترتيب وضعه ليوم غد، كما تم إنذار فرع آخر مخالف.