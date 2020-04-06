الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. إغلاق أحد فروع البنوك المحلية وإنذار آخر في بيشة

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. إغلاق أحد فروع البنوك المحلية وإنذار آخر في بيشة
0

تواصل- فريق التحرير:

أغلقت بلدية محافظة بيشة أمس، أحد فروع البنوك المحلية، وأنذرت آخر لعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقاً لـ” عكاظ”، أوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، حرص البلدية على اتباع الجميع للتعليمات وعدم التهاون بصحة المواطن والمقيم ومنسوبي البنوك، مشيراً إلى إغلاق أحد الفروع البنكية للازدحام الشديد في المبنى من قبل 150 مقيما، ما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وأضاف، سبق وأن تم  إنذار الفرع ذاته، وطالبناه باتباع الإجراءات الوقائية في مثل هذه الحالات، واستعنا بالجهات الأمنية كذلك، لكن لم نجد أي تجاوب من مسؤوليه، وبناء عليه تم إغلاقه وترتيب وضعه ليوم غد، كما تم إنذار فرع آخر مخالف.

مواد ذات صلة

خدمة جديدة في الرياض.. فحص كورونا من السيارة في دقيقتين دون الحاجة لدخول المستشفى

خدمة جديدة في الرياض.. فحص كورونا من السيارة في دقيقتين دون الحاجة لدخول المستشفى

«متحدث صحة المدينة» يوضح سبب إصدار أمر منع الدخول والخروج

«متحدث صحة المدينة» يوضح سبب إصدار أمر منع الدخول والخروج

بعد 10 أيام معاناة من كورونا.. نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى

بعد 10 أيام معاناة من كورونا.. نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى

تراجع طفيف.. «نيويورك» تسجل 594 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تراجع طفيف.. «نيويورك» تسجل 594 وفاة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>