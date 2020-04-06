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طبيب يوضح الطريقة الصحية لفحص المشتبه في إصابتهم بـ«كورونا»

طبيب يوضح الطريقة الصحية لفحص المشتبه في إصابتهم بـ«كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

شرح طبيب في قسم الطوارئ طريقة فحص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، موضحاً أن المسحة الطبية تؤخذ عن طريق الأنف، ومن الغشاء المخاطي وصولا إلى سقف الحلق وتظهر النتائج بعد 6 ساعات.

وقال الطبيب الدكتور علي مساوى إنه يتم أخذ المسحة في أقسام طوارئ المستشفيات من أنف المخالط أو المشتبه به، ويتم برمها للتأكد من مسح العينة من المكان، ثم ترسل إلى المختبر وخلال ساعات يتم التعرف على النتيجة وهناك اختبارات أخرى للفيروس عن طريق الدم في حالة ثبوت الإصابة- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأضاف “مساوى” أن المشتبه بهم يتم إخضاعهم للمراقبة لمدة 14 يوماً وتتكرر العملية كل 3 إلى 4 أيام، وإذا أثبتت النتائج خلوهم من الفيروس خلال مسحتين متتاليتين يسمح لهم بالخروج.

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